Ultime Notizie Roma del 11-10-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale dopo diverse ore ripreso oggi lancio di razzi dalla striscia di Gaza contro il sud di Israele lo riferisce il Times of Israel secondo cui è stato colpito almeno un edificio in zona residenziale Il servizio di soccorso ha fatto sapere che non si registrano feriti le forze italiane confermano inoltre di avere rilevato il lancio di un missile anticarro contro una postazione militare vicino al confine con il Libano e ti dell’arme sono intanto risuonare nel nord di Israele per avvisare di attacchi minenti riferisce l’emittente pubblica precisando che l’allarme riguarda il villaggio settentrionale vicino al confine con il Libano e intanto salito dal meno 1200 di oltre 2700 feriti il bilancio delle vittime Israele dell’attacco lanciato sabato ...