Ultime Notizie Roma del 11-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio membri del nostro personale sono stati uccisi negli attacchi aerei sulla striscia di Gaza da sabato l’ho reso noto l’agenzia uno che si occupa dei rifugiati palestinesi sul tuo profilo X la protezione dei civili è fondamentale anche in tempi di conflitto e civili dovrebbero essere protetti In conformità con le leggi di guerra sottolinea uno fa la ministra della difesa del Belgio dedonder annunciato l’invio di caccia f-16 all’ucraina a partire dal 2025 a seconda dell’ aumento di potenza della nuova capacità F35 ha parlato all’emittente belga RTL oltre a inviare aerei da combattimento il viaggio continuerà gli sforzi di addestramento dei piloti soffriva di prendersi cura della manutenzione della flotta del Corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino ...