Ultime Notizie Roma del 11-10-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Israele va l’operazione di terra nella striscia di Gaza Israele conferma di avergli spiegato oltre 300 mila soldati al confine gli Stati Uniti lavorano in corridoio per far fuggire i civili Si contano oltre 1200 vittime tra gli israeliani di cui bimbi alcuni decapitati e 3000 feriti più di 900 morti 4600 feriti tra i palestinesi nessuna trattativa sugli ostaggi fino a fine guerra risponde a un Rider lanciato dai ha colpito il porto di Gaza sul fronte nord intanto cresce la tensione con è sballata dopo l’arrivo di circa 200 italiani su due volte atterrati a Pratica di Mare altri 200 connazionali saliranno a bordo dei mezzi dell’Aeronautica Militare Italiana Tel Aviv e due i connazionali dispersi sulla spesa pubblica il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti Manda un ...