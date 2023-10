Ultime Notizie Roma del 11-10-2023 ore 07 | 10

Curiosità: Ultime notizie dalla famiglia è un romanzo del ciclo di Malaussène, scritto da Daniel Pennac. Questo titolo accorpa nell'edizione italiana due libri, Signor Malaussène a teatro (Monsieur Malaussène au théâtre, 1995) e Cristiani e Mori (Des Chrétiens et des maures, 1996).

Israele-Hamas, continua assedio a Gaza. Raffica di razzi su Ashkelon Sky Tg24

Israele, Hamas: "Possibile tregua". Netanyahu: "È solo l'inizio" Sky Tg24

La premier Giorgia Meloni, assieme ad altri capi di Stato occidentali, rinforza lo schieramento a fianco di Israele, ma il parlamento non riesce a produrre un documento bipartisan sul conflitto.A 13-year-old girl in Lakhimpur Kheri district was found dead in a cane field after going missing on her way home from a madrassa. The girl was brutally tortured before being killed, with her mouth ...