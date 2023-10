Ue | «A Kfar Aza crimine di guerra | non sarà impunito» Accordo Netanyahu-Gantz per governo di unità nazionale Gaza senza corrente

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’amministrazione Biden si sta coordinando con altri paesi per creare un corridoio che consenta ai civili die agli americani che vogliono scappare dalladi farlo. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali il corridoio sarebbe a sud die condurrebbe in Egitto

Mo : forze Israele su strage a Kfar Aza - 'Hamas pagherà per questo'

"Ci hanno fatto una nuova Shoah". Uzi Fazio ha 68 anni e la notte maledetta diera nel kibbutz con la moglie. E' figlio di padre padovano e madre genovese, di passaporto italiano ma nato in Israele.

"Siamo in guerra. Il nemico pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto". Con queste parole, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa dell'iniziativa da parte di Israel ...Uzi Fazio, 68 anni, sopravvissuto al massacro di Kfar Aza, racconta all'ANSA la notte maledetta. Figlio di padre padovano e madre genovese, è nato in Israele ma ha il passaporto italiano. Ora si trova ...