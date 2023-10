Ucraina | Zelensky | Pronto a ricandidarmi se la guerra proseguirà | La Russia non può permettersi un' altra corsa alle armi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 11 ott 11:25: "Lanon puòun'" 'Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. Lain molti punti ha ...

Lo ha detto il segretario generale Jens Soltenberg in un punto stampa con Volodymyr. 'La battaglia dell'è la nostra, vi aiuteremo finché sarà necessario', ha assicurato. 11 ott 09:03 ...

Zelensky all'Occidente: mostrate al popolo israeliano che non è solo QUOTIDIANO NAZIONALE

La guerra della Russia contro l'Ucraina è nella fase finale, che potrebbe essere la più dura, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità: ..."Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. La Russia in molti punti "ha perso l'iniziativa e noi dobbiamo aumentare la pressione. (ANSA) ...