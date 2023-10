Ucraina | Mosca | ' Occidente addestra sabotatori a colpire impianti nucleari russi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - "Siamo arrivati ??al punto in cui i servizi segreti occidentali stannondo gruppi ucraini di sabotaggio e di combattimento terroristico per attaccare glidi energia nucleare dellaa. Ciò è stato confermato". Lo ha dichiarato il ??direttore del Servizio segreto straniero russo (Svr) Sergey Naryshkin a margine della riunione della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) a Baku. "Tali azioni sono state certamente impedite dalle nostre agenzie di intelligence e dal Servizio di sicurezza federale - ha aggiunto - Sono stati fatti tentativi per causare danni alle centralidi Kursk, Smolensk e Zaporozhzhia. Chiaramente, è difficile mantenere qualsiasi contatto con le agenzie occidentali in tali circostanze". Naryshkin ha sottolineato che ...