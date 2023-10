(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Bruxelles, 11 ott. - (Adnkronos) - I Paesi membri della Nato sono "nelall'", perché l'invasione "non è un conflitto regionale, non è solo un problema dell'. E' nostra responsabilità sostenereperché resista all'aggressione". Lo dice ladella Difesa olandese Kajsa Ollongren, a Bruxelles a margine della ministeriale Nato. Per laè inoltre "vitale" che la Svezia entri nell'Alleanza, quindi "mi auguro che la Turchia prenda la giusta decisione prima possibile".

Curiosità: Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Ucraina: ministra Olanda, 'incrollabili nel sostegno a Kiev' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ucraina: ministra Olanda, 'incrollabili nel sostegno a Kiev' Il Dubbio

La guerra in Ucraina è giunta al suo 595esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 11 ottobre 2023 ...I droni Bayraktar TB2, prodotti da Baykar, si sono rivelati particolarmente efficaci in Ucraina per distruggere i sistemi di artiglieria ...