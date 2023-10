Ubriaco passa il volante di un bus al passeggero | fermati entrambi per guida in stato di ebrezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Eraalladi un pullman e senza la patente corretta per farlo. Così, quando la polizia stradale ha provato a fermarlo per un controllo, ha proseguito dritto e ha fatto cambio di posto con il. È successo a Sassari, lungo la statale 131, dove dopo un breve inseguimento la pattuglia è riuscita a fermare i due autisti del van. Dai controlli il veicolo è risultato senza copertura assicurativa e l’autista che originariamente era alcolto indi. Così come anche il suo compagno che ha acconsentito allo scambio di posto.avevano un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma. Sono stati sanzionati ed è stata ritirata loro la patente. Secondo il testo definitivo del nuovo Codice della strada ...