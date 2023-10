Tuttosport – Del Piero | l’arrivo alla Juve | i retroscena spogliatoio e… il Bernabeu

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) 2023-10-11 01:41:00 Calciomercato, dredazione piemontese di: “Un capitano, c’è solo un capitano” cantano i tifosintini al Pala Alpitour. Quel capitano non può che essere Alessandro Del, uno dei giocatori più acclamati in assoluto tra quelli scesi in campo nella partita di calcio a 7 fra leggende bianconere durante il “Together, a Black & White Show”. Al termine dell’incontro, l’ex numero 10 dellantus ha commentato: “Ci siamo divertiti, alle volte abbiamo anche corso. È stato molto bello celebrare la famiglia Agnelli. Emozione quando hanno intonato il mio coro? Moltissima, per fortuna con i tifosi abbiamo vissuto molte cose belle, ma anche brutte. Abbiamo sempre vissuto tutto con grandissima passione ed emozione, il pubblico è sempre stato presente”. Guarda la ...