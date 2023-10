... Stefano Borghi - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Tommasoe Federico ...45 Serie A 8a Giornata: Genoa vs(diretta) Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo ...

Turci: “Milan cresciuto tanto, su Maignan ci vuole equilibrio” | ESCLUSIVA Pianeta Milan

Turci: “Con la Lazio partita cattiva di Adli. Sembra giocare da anni al Milan” Pianeta Milan

Divertente siparietto tra i due opinionisti prima dell'inizio della trasmissione sotto lo sguardo divertito del conduttore Timossi ...A 48 ore di distanza da Genoa-Milan non si placano le polemiche per il gol di Christian Pulisic che ha deciso le sorti dell'incontro, terminato 1-0 al "Ferraris" in favore dei rossoneri convalidata ...