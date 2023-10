Turchia avvia negoziati con Hamas |  Israele spegne Gaza Terzo italiano disperso | La diretta 

Italia viva sial congresso nazionale con Matteo Renzi come unico candidato • Il caso La ... Gli Europei di Calcio del 2032 si giocheranno in Italia e. Nel 2026 si decideranno quali ...

UK, antitrust avvia indagine su accordo Arcelik-Whirlpool in Europa ... Finanza Repubblica

Europei maschili: gli azzurri cedono 3-0 nella seconda giornata ... Federvolley

Erdogan e l’irritazione con cui Ankara ha accolto la decisione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa di assegnare il Premio Vaclav Havel per i diritti umani a Osman Kavala, il filantropo ...I pronostici di mercoledì 11 ottobre: in attesa delle partite delle nazionali, si gioca in Serie C, National e Coppa di Turchia.