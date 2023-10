' Turbativa d' asta sulla Beic' indagato Stefano Boeri

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'architettoè fra gli indagati in una inchiesta della procura di Milano perd'in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura, che ...

Massimo Galli a processo per caso "Concorsopoli" : accusato di falso e turbativa d'asta o abuso d'ufficio

L’architetto Stefano Boeri indagato in una inchiesta della procura di Milano per turbativa d’asta

L'architetto Stefano Boeri è fra gli indagati in una inchiesta della procura di Milano perd'in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic, che dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria. La Gdf sta effettuando perquisizioni e sequestri di ...

Turbativa d'asta sulla Biblioteca europea a Milano, indagato Stefano Boeri La Stampa

Biblioteca europea a Milano, perquisizioni e sequestri per turbativa d’asta: indagati anche Stefano Boeri e C… La Repubblica

L'architetto Stefano Boeri tra gli indagati a Milano in una inchiesta sul progetto della Biblioteca europea Beic: turbativa d'asta l'accusa ...L'architetto indagato dalla Procura di Milano per turbativa d'asta in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura ...