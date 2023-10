Tumori | ' il Codice postale conta' | 4 pazienti su 10 si spostano per cure

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - Anche il(Cap) fa la differenza sulle. Il 40% delle persone con un tumore al seno o al polmone si sposta dal proprio comune di residenza per curarsi e il 20% di quelle che non rispondono alle terapie approvate e rimborsate, pur avendo i requisiti, non sono inviate a partecipare un trial clinico, con farmaci sperimentali, ma allepalliative, a causa della distanza dai centri e dalla mancanza di trasporti agevoli. Sono alcuni risultati della survey condotta da Elma Research su un campione di oltre 400 soggetti, trae oncologi, nell'ambito del progetto di Elma Academy ‘Il tuo', che ha l'obiettivo di approfondire e quantificare la disparità di accesso alle ...

... con scadenza a febbraio 2025 ea barre 20505318, sono state trovate tracce di cadmio oltre ... sostanza classificata tra i cancerogeni umani certi, aumenta il rischio di sviluppare. ...

Il Dr. Roberto Migliari spiega del tumore al testicolo come si manifesta, quali sono sintomi, cause e cure e perché è importante l'autopalpazione per prevenire.