Sono alcuni risultati della survey condotta da Elma Research su un campione di oltre 400 soggetti, tra pazienti e oncologi, nell'ambito del progetto di Elma Academy 'Il tuopostale conta', che ...

Tumori: 'il Codice postale conta', 4 pazienti su 10 si spostano per cure La Gazzetta del Mezzogiorno

Oncologia: il tuo codice postale conta! Panorama della Sanità

Non esiste un bonus salute per il 2023, ma si tratta di una serie di misure e agevolazioni che vanno dal bonus occhiali a quello psicologo, dalle detrazioni all'esenzione del ticket. Vediamole tutte.Indagine su 400 persone tra oncologi e pazienti con cancro polmone e seno, 20% non accede a trial per distanza centri, costi e trasporti inadeguati ...