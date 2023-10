Tumori | ‘il Codice postale conta’ | 4 pazienti su 10 si spostano per cure

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – Anche il(Cap) fa la differenza sulle. Il 40% delle persone con un tumore al seno o al polmone si sposta dal proprio comune di residenza per curarsi e il 20% di quelle che non rispondono alle terapie approvate e rimborsate, pur avendo i requisiti, non sono inviate a partecipare un trial clinico, con farmaci sperimentali, ma allepalliative, a causa della distanza dai centri e dalla mancanza di trasporti agevoli. Sono alcuni risultati della survey condotta da Elma Research su un campione di oltre 400 soggetti, trae oncologi, nell’ambito del progetto di Elma Academy ‘Il tuo, che ha l’obiettivo di approfondire e quantificare la disparità di accesso alle...