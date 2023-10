Tumori | genetista Novelli | Da alterazioni Dna indicazioni prima di sintomi clinici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "La nuova tecnologia è efficace e non invasiva. Si basa essenzialmente su quello che ci dice oggi il Dna e fornisce la possibilità di analizzare tracce, e anche micro tracce di Dna, attraverso l'impiego del plasma. Nel nostro sangue cerchiamodel Dna che indicano, anche localizzati o lontani. Il sangue permette di rilevare se c'è un'alterazione che rimanda a un tipo di neoplasia, in modo non invasivo. L'idea su cui si basa la tecnologia è quella di intercettare il cancroche l'alterazione si sviluppi e vada a impattare con effetti". Così Giuseppepresso l'Università di Roma Tor Vergata, descrive il protocollo Helixafe, a margine della conferenza di presentazione di un 'Nuovo approccio nella ...