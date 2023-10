Tumori | Albini Ieo | “Helixafe rivoluzionario | intercetta condizioni di rischio”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Il protocollo Helixafe è veramente rivoluzionario. Per la prima volta poniamo l'attenzione su un non-tumore. Questo consente dire preventivamente eventualidiper intervenire da subito. La tecnologia permette di mettere in atto interventi non tossici, come azioni sulla modifica dello stile di vita, alimentazione, attività fisica. Questo è possibile grazie a una tecnologia innovativa che unisce molti parametri diversi che costituiscono dei driver di un problema oncologico". Così Adriana, oncologa dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e responsabile del gruppo di ricerca per la prevenzione oncologica presso l'Associazione americana ricerca sul cancro (Aacr), oggi a Roma a margine della Consensus Conference 'Nuovo approccio nella prevenzione dei ...