Truffe assicurative | basta con le certificazioni mediche compiacenti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) di Riccardo Vizzino L’analisi delledimostra che nei sinistri con lesioni non è infrequente imbattersi in “certificazione medica compiacente”. Con l’espressione “certificazione medica compiacente” vogliamo significare certificazione che 1. è priva degli elementi formali dell’atto (ad esempio referti di pronto soccorso redatti a mano e/o con sospette correzioni e/o prive dei dati e della sottoscrizione del paziente); 2. è tesa a rappresentare una valutazione non obiettiva della lesione. Soprattutto in relazione aattinenti a fattispecie lesive occorse in occasione di incidenti del traffico, troviamo certificazione redatta in maniera incompleta di elementi essenziali, ad esempio in quanto contenente un giudizio diagnostico e prognostico non accompagnato dal dettagliato piano terapeutico. In mancanza di ...