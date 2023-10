“Troppi stranieri in classe” | i genitori traferiscono 4 bambini in un’altra scuola di Bari Il preside | “Per me nessuno è straniero”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nellaprimaria Don Bosco di, idi quattro alunni hanno chiesto il trasferimento dei propri figli perché non vogliono che stiano incon altri bimbi non italiani. La notizia, riportata sull’edizione locale del quotidiano La Repubblica, è confermata dal dirigente scolastico Gerardo Marchitelli. Secondo il quotidiano, una mamma avrebbe confessato al: “Mio figlio non può stare incon uno ‘gnoro’”. E non si tratta di un singolo caso di razzismo: altriavrebbero manifestato le stesse perplessità, salvo poi fare marcia indietro. “È successo in una prima elementare nella quale ci sono sette alunnisu venti – racconta il-. Ma cinque di loro sono nati a, ...

Il motivo In classe ci sarebbero'. 'Ai bambini non importa' "Mio figlio non può stare in classe con uno 'gnoro'", avrebbe confessato una mamma al preside. Il dirigente ha detto ...

“Troppi stranieri in classe”. E i genitori trasferiscono quattro bimbi in un'altra scuola La Repubblica

Genitori chiedono il trasferimento dei figli da scuola: “Ci sono troppi stranieri”. Il preside: “Situazione spiacevole” Orizzonte Scuola

Nella prima elementare della scuola Don Bosco di Bari, i genitori di quattro bambini hanno chiesto che i propri figli venissero trasferiti in un'altra sezione. Il motivo Troppi ...“Per me sono bambini, non ci sono stranieri”. E’ diretto lo sfogo, raccolto dal Nuovo Quotidiano di Puglia, di Gerardo Marchitelli, preside della primaria Don Bosco di ...