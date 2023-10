«Troppi bambini stranieri in classe» | i genitori portano via i figli Il caso a Bari | il preside | «Sono quasi tutti nati qui»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Mioo non può stare incon uno ‘gnoro (nero in barese, ndr.)», è la giustificazione razzista di una madre al dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Duse di, Gerardo Marchitelli. La storia, raccontata dall’edizione barese di Repubblica, risale all’inizio dell’anno scolastico quando alcune famiglie silamentate con ilper la presenza diin. Quattrodella primaria Don Bosco – che fa parte dell’istituto comprensivo Eleonora Duse – alla finestati trasferiti in altre scuole dopo che le famiglie hanno ottenuto il nullaosta di iscrizione da Marchitelli. Ma le richieste erano molte di più. Il plesso si trova nel quartiere Libertà di, uno dei più ...

