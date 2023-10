Trentino | trovati morti altri due orsi Gli animalisti | «Il clima di paura è propizio al bracconaggio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sono state rinvenute due carcasse dinei territori comunali di Ronzone e Bresimo in. È quanto annuncia la provincia di Trento che dichiara: «Il primo dei due esemplari è già stato recuperato e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie». L’istituto dovrà ora chiarire le cause della morte per delineare se si sia trattatp di decesso naturale, dell’attacco di un altro animale o di un atto di. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi. Con questo ritrovamento il bilancio delle carcasse di– riporta l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) – «sale a sei negli ultimi mesi». Un numero – prosegue l’ente – «superiore alla media e che fa pensare che dietro alcune di questeci sia la mano umana». Solo lo scorso 28 ...