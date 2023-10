Tre riflessioni a firma femminile sul tema del Male

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Come sanno i venticinque lettori manzoniani che mi seguono fedelmente su queste colonne, da tempo ho scelto di deporre la facile arte della stroncatura per dedicarmi a un esercizio meno spettacolare ma forse più utile: la ricerca e l’incoraggiamento di nuovi talenti. Ecco, quindi, tre libri di tre autrici, due delle quali al loro esordio, che, per motivi diversi, ritengo interessanti: tre, diverse, suldel. Il primo, in realtà, è di un’autrice già affermata: Chiedi se vive o se muore di Gaia Giovagnoli, pubblicato dalla sempre interessante Nottetempo, è un romanzo crudamente realistico e al contempo immerso in una dimensione magica. Giovagnoli, poco più che trentenne, autrice in precedenza dei libri di poesia Teratophobia (‘Round Midnight) e Babajaga (per Industria & Letteratura) e del romanzo Cos’hai nel ...