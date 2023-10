Tragedia della strada in provincia di Latina | ciclista travolto da un’auto che poi fugge

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 Un drammatico incidentele quello verificatosi questo pomeriggio lungo via Nettuno, alle porte di Cisterna. Un uomo alla guidasua bicicletta è morto in seguito all’impatto conche, a quanto pare, era in fase di sorpasso. L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo all’uomo, morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento immediato dei soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le indagini per la ricostruzione degli eventi sono condotte dalla Polizia Locale che sta cercando l’auto pirata. Al vaglio ci sono le tante telecamere di video sorveglianza dislocate in zona e anche le diverse testimonianze dei presenti al fatto. Gli agenti avrebbero già individuato il mezzo in fuga e in questi minuti stanno stringendo il cerchio ...