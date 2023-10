Traffico Roma del 11-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno da una redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare code sulla tangenziale dalla Salaria la galleria Giovanni XXIII la causa un veicolo in panne al Testaccio la polizia locale Ci segnala un incidente in via Marmorata all’altezza di via Caio cestio ci sono di Jane direzione del Piazzale Ostiense incidente anche in via Cassia in prossimità di via Leonessa Ci troviamo nella zona di Tomba di Nerone altro incidente a Montesacro sulla Nomentana a ridosso di viale Dante con rallentamenti nelle due direzioni di marcia nelle sprema periferia Nord sulla Braccianese code per lavori nelle due direzioni tra via di Tragliatella il bivio per Cesano Maderno informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it un servizio a ...