Traffico Roma del 11-10-2023 ore 10 | 30

... finalizzata aldi sostanze stupefacenti nel comune di Melito. Dalle risultanze investigative, è emerso che gli otto indagati, a partire dalla fine del 2018, conducevano "una persistente e ...

Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei 5 blocchi del traffico previsti fino a marzo RomaToday

Rifiuti, traffico illecito e riciclaggio: 11 arresti a Roma Sky Tg24

Aggredita senza un motivo da quattro ragazzini mentre pedala in bicicletta in via Roma. Una giovane di 23 anni è finita in ospedale per un trauma cranico, (la prognosi è di qualche giorno) per i pugni ...prodotti e tutela del “Made in Italy”, nell’ambito del piano d’azione “STOP FAKE”.