Traffico Roma del 11-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Luceverdema trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi cominciamo dal raccordo anulare in carreggiata interna ci sono in coronavirus E a tratti dalla Cassia sino all’anno Mentana più è sempre interna incolonnamenti a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti per diversi chilometri dalla Cassia fino all’uscita Ostia Acilia è ancora dalla rustica fino a Nomentana code sul tratto Urbano dellana con le sulla diramazioneSud rispettivamente dal raccordo anulare alla tangenziale est e tra Torrenova e il raccordo mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti con Code in direzione Stadio Olimpico a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi incolonnamenti lungo Corso Francia dal bivio con la Cassia sino alla ...