Traffico Roma del 11-10-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda sulla Flaminia tra Labaro e due punti stessa situazione sulla Salaria con ile coda tra Villa Spada e l’ingresso colata zitta in coda persulla via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone direzione centro intenso illungo il tratto Urbano dellaL’Aquila con ilincolonnato a partire dal Grande Raccordo Anulare fino alla tangenziale e sulla tangenziale altezza si rallenta tra l’uscita Nomentana via dei Campi Sportivi direzione stadio trafficata alla via Veglia tra il raccordo è Piazza Irnerio su Grande Raccordo Anularerallentato in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina idee sul ...