Totti nella Hall of Fame in Messico | 'Grazie Roma | senza te non sarei qui'

L'ex capitano della Roma è stato premiato in Messico, al Salon de la Fama del Futbolcerimonia del 2023. Invitato sul palco per ritirare il premio,ha espresso alcune parole commosse ...

Lo storico capitano giallorosso ha ricevuto l'importante riconoscimento insieme a tante altre ex stelle del calcio mondiale come Puyol e Rafa Marquez: "La Roma mi ha supportato in tutto e per tutto" ...Francesco Totti ha ricevuto l'ennesimo premio della sua illustre carriera. L'ex capitano della Roma è stato premiato in Messico, al Salon de la Fama del Futbol nella cerimonia del 2023. Invitato sul ...