Totò | al via il Concorso Internazionale Artistico Letterario de Curtis | premiazione a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Al via la XXVI Edizione delAntonio de), Principe, Maschera, Poeta a cura dell’’Associazione Amici di…a prescindere! Onlus, in occasione delle celebrazioni del 125.mo anniversario della nascita di Antonio dee del 56.mo anniversario della sua morte. L’evento è organizzato con la collaborazione delle due Fondazioni Amici di…a prescindere! e Duilio Paoluzzi, insieme a numerose associazioni tra cui l’AccademiaPartenopea Federico II di Napoli; Ultimi per la Legalità Onlus; Ama (Associazione Medici Artisti); MovimentoNeoumanista; Dimos (Associazione Italiana Donatori di Midollo Osseo); Hermes 2000 ...