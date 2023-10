Torta di mele | è super morbida! Si scioglie in bocca Ha 140 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un dolce perfetto da servire ai tuoi bambini per la merenda oppure da mangiare a colazione è ladi. La ricetta delladiche troverai qui sotto prevede la preparazione di un dolce dal gusto squisito che sarà ancora più buono se accompagnato da una tazza di caffè o di latte. Potrai mangiare questaanche se sei a dieta perché anche se golosa e morbida è allo stesso tempoleggera. Per non sbagliare, inoltre, troverai un video tutorial della ricetta alla fine della pagina. Il risultato farà venire l’acquolina ina tutta la tua famiglia.dimorbidissima: ingredienti e preparazione. In meno di 50 minuti potrai servire a tavola unadalla consistenza così morbida che si ...