Torna in Rai nel 2024 | la conferma dell' ad Sergio su Giletti

«Giletti torna in Rai» - la conferma dopo lo spot per Fiorello vestito da operaio : «Così riparto dal basso…» – Il video

La voce girava da tempo, adesso però è una notizia: Massimo Gilettiin. A dirlo è Roberto Sergio, amministratore delegato dell'azienda di Viale Mazzini: " C'è molta mobilità nel sistema tv, dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti ". Il ...

Roberto Sergio: 'L'anno prossimo Giletti torna in Rai' Agenzia ANSA

«Massimo Giletti a gennaio torna in Rai». Questo l’annuncio dell’ad Roberto Sergio Corriere della Sera

Massimo Giletti torna in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato Roberto Sergio nel corso dell'evento "Ceo for Life". «Rai, Mediaset e La7 si ...Valerio Lundini, con i mockumentary di Faccende complicate, reportage in giro per l'Italia, nel 2024 al debutto su RaiPlay e in primavera nell'access prime time di Rai 3. (ANSA) ...