Tim Burton | «Se non fossi un regista sarei un serial killer Cosa mi spaventava? Andare a scuola»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Se non fosse diventato, Timsarebbe diventato un. Lo dice lui stesso oggi in un’intervista al Corriere della Sera in cui parla della mostra itinerante a lui dedicata con prima tappa a Torino. E del suo mondo «fatto di licantropi e di teschi che sorridono». Oltre che di giovani reietti: «È incredibile come il tempo passi ma alcune cose rimangano le stesse: oggi sono felice, me la cavicchio con la vita, eppure la sensazione di essere ancora quell’adolescente incompreso non mi abbandona». Poi spiega che da “Edward Mani di Forbice” a “Mercoledì” i «suoi» non sono cambiati più di tanto: «Sono molto simili, a modo loro. Mercoledì è un personaggio che mi ha parlato, a cui mi sento affine. Stiamo girando la seconda stagione». La cultura pop Ilspiega che si sente ...