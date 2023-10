The Shepherd | il trailer del corto con John Travolta prodotto da Alfonso Cuarón

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A dicembre arriverà su Disney+ un nuovometraggio conda, intitolato The, ecco il. Disney+ ha condiviso ildelmetraggio intitolato The, in arrivo venerdì 1 dicembre in streaming, che vede coinvolto nel cast anche. Nel video si mostrano le prime sequenze del progettoda, mostrando un giovane militare dell'aviazione che si ritrova in difficoltà durante una missione, ricevendo però l'aiuto di un misterioso pilota. I dettagli del progetto IlThe, ...