The Reunion | le anticipazioni trama e cast della seconda e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Theè la serie in due puntate in onda su Rai 2. Il secondo e ultimo appuntamento è previsto per questa sera, 11 ottobre 2023, alle ore 21.20 con la messa in onda di ben quattro episodi. Una vera e propria maratona di oltre tre ore. Ecco leNel primo episodio di stasera, con il padre irraggiungibile, ora tocca a Maxime ripagare il debito. Pianelli apprende dal personale dell’ospedale che Ahmed è morto poco dopo aver menzionato un corpo nel muropalestra. I sospetti si rivolgono immediatamente a Fanny. Pianelli e Manon si chiedono se qualcuno abbia ucciso Ahmed per metterlo a tacere. Le scoperte di Thomas e Maxime rivelano una verità che non avrebbero mai voluto conoscere… Nel secondo episodio, il quartoserie, Max crolla e ...