The Reunion – anticipazioni puntata dell’11 ottobre

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Thetorna su Rai 2 in prima serata oggi 11. La seconda parte della miniserie thriller, ispirata al romanzo di Guillaume Musso, La Ragazza e la Notte, sarà in onda con altri due episodi.Nel 1997 in Costa Azzurra una ragazza, Vinca, scompare durante la notte. Tre amici sono uniti da un segreto. Da quell’evento Fanny, Thomas e Maxime non si parleranno più.Nella primavera del 2022, però, Thomas decide di partecipare a una rimpatriata coi vecchi compagni del liceo di Saint-Exupéry, ma, senza saperlo, mette in pericolo le vite di tutte le persone che sono con lui. Thomas e Maxime, 25 anni prima, avevano commesso un omicidio e murato il cadavere nella palestra della scuola. Ora quell’edificio sta per essere abbattuto e il loro segreto rischia di essere svelato.The– ...

... impeccabile con il suo panana, Pippo Franco, Milena Miconi in una virtualedello storico ... Co Founder Eurasian Film Market) e di Maurizio Aronica (President ofFoundation for United ...

The Reunion, stasera su Rai 2 torna la miniserie thriller francese ... Movieplayer

The Reunion, trama e cast della miniserie tratta dal romanzo La ragazza e la notte Sky Tg24

In prima serata in onda il terzo e il quarto episodio della serie thriller ispirata al romanzo di Guillaume Musso, La Ragazza e la Notte ...In prima serata su Rai 2 gli episodi 3, 4 e 5 della miniserie "The Reunion" tratta da La ragazza e la notte, un romanzo di Guillaume Musso.