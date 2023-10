The Eras Tour | il film di Taylor Swift vietato ai minori di 13 anni negli USA

Taylor Swift a breve debutterà in sala con il suo film concertoTour e si prepara a battere anche Barbie . Il film live action incentrato sulla bambola Mattel con protagonista Margot Robbie è campione d'incassi del 2023 ma, stando alle prime previsioni, ...

Taylor Swift, il suo The Eras Tour è da record con oltre 100 milioni di ... Music Fanpage

Taylor Swift con The Eras Tour si prepara a battere un record di Barbie ComingSoon.it

Movie theaters are readying for an onslaught like they’ve never seen before, beginning Friday when “Taylor Swift: The Eras Tour” debuts. The concert film, compiled from several Swift shows at Southern ...For years, the nonprofit organization has been pushing for equal pay for work of equal value, a concept that, if introduced to every part of the workforce, could help erase the pay gap between women ...