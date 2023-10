Testa (Snami) - 'medici in condizioni difficili - preservare assistenza pubblica'

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Si evince una mancanza di coraggio nel riconoscere apertamente l'insostenibilità del sistema sanitario pubblico, destinato a spegnersi lentamente a favore di una crescente delega alla sanità privata. Nel frattempo i medici continuano a lavorare insempre più, chiedendo invano dila qualità dell'sanitaria pubblica”. Con questa drammatica riflessione, il presidente nazionale, il principale sindacato nazionale autonomo dei medici italiani, Angeloapre il XLII congresso nazionale. All’evento, in corso a Palermo fino al 15 ottobre, si propone di fare fronte comune per superare le sfide che si pongono all’orizzonte e disegnare un futuro in cui la medicina generale sia il cuore pulsante del sistema ...