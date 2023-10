Test | Quale Pianeta sei?

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Siamo fatti della stessa materia delle stelle”: lo scrisse nel lontano 1980 il famoso astrofisico e astrobiologo americano Carl Sagan nel suo libro “Cosmos”. Già: gran parte degli atomi presenti nell’Universo e che compongono gli organismi viventi hanno avuto origine nelle stelle, nel corso della loro vita o durante le esplosioni di supernova (deflagrazioni di stelle più grandi di otto masse solari). Il materiale stellare esploso, spinto dai venti galattici e ricco di elementi chimici, viene disperso nel Cosmo e si unisce alle nubi di gas e polvere interstellare che poi danno origine a nuove stelle, Pianeti, galassie e, nel nostro fortunatissimo caso, forme di vita. Siamo (davvero) figli delle stelle Ed eccoci qua: noi minuscoli esseri umani figli del Big Bang iniziale (circa 14 miliardi di anni fa) e di supernove in vena di esplosioni, condividiamo con il Cosmo gli elementi chimici ...

Test : Quale regalo dovresti farti per darti la carica?

...zona della colonna vertebrale definita lombare mentre la cervicalgia e una condizione nella... attraverso un'anamnesi, successivamente tramiteortopedici ed in seguito con un esame ...

IT-alert, 5 aree test e 18 'sentinelle' per la sperimentazione in Bassa ... Ufficio Stampa

36 domande per innamorarsi e per capire se è la persona giusta, in ... Matrimonio.com

Abbiamo condotto un lungo esperimento per provare a capire come viene moderata l'intelligenza artificiale di DALL-E e quali sono i bias che si trascina dietro ...VENEZIA - Controlli alcol test nel veneziano, fermato un automobilista con un tasso di 2,20: ritiro della patente, via 10 punti e denuncia penale.