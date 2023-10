Terribile incendio all’aeroporto | tutti i voli cancellati Diversi i feriti

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 Non c’è pace per gli aeroporti internazionali, in particolare quelli europei: dopo il disastro sfiorato a Tel Aviv, dove un aereo in fase di atterraggio ha rischiato di essere colpito da un missile esploso da Hamas, è giunta la notizia del devastantedi Luton, a circa 55 km da Londra. Al momento per questioni di sicurezza sono stati sospesifino alle 12:00 di mercoledì 11 ottobre, come comunicato dallo stesso aeroporto: “La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra priorità principale: abbiamo quindi preso la decisione di sospenderefino alle 12”, che ha anche consigliato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto “poiché l’accesso resta molto ...