(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha concluso ieri la sua avventura in Cina, uscendo di scena negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese l’altoatesino, all’ottava partita in dieci giorni, si è dovuto arrendere alla prepotenza fisica di Ben Shelton, impostosi con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 (5). Un po’ di rammarico c’è per il n.4 del mondo, che dal secondo parziale in avanti non è stato in grado di mantenere lo stesso ritmo, anche forse per le fatiche della settimana precedenti. Grossi meriti, comunque, a Shelton che, dualmente al suo avversario, ha espresso un grandalla seconda frazione in avanti. Tuttavia, nell’ultima puntata del suo Podcast “Advantage“, l’exta americanosi è detto colpito particolarmente dalle prestazioni ...

Sappiamo tutti che ilè uno sport ricco di emozioni e penso che queste settimane con la ... Novak Djokovic risponde a Rafael Nadal: 'Lo rispetto, ma non sono d'accordo' •Connors ...

Tennis, Jimmy Connors crede in Jannik Sinner e nella sua crescita nel ranking ATP OA Sport

Sinner, l’ex campione americano lo incorona: “Vi dico la sua qualità migliore…” Corriere dello Sport

Novak Djokovic's PTPA has backed up Nick Kyrgios after the 2022 Wimbledon finalist described tennis' schedule as "crazy." During an appearance on Mike Tyson's podcast, Kyrgios candidly addressed the ...Former American tennis legend Jimmy Connors shared some beautiful praising words for the young Italian Jannik Sinner. The Asian tour, despite the defeat suffered against Ben Shelton in the round of 16 ...