Tennis | Atp Shanghai | Alcaraz ko agli ottavi con Dimitrov

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Shaghai, 11 ott. - (Adnkronos) - Si fermadi finale la corsa di Carlosal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, cede al bulgaro Grigor, numero 19 del ranking Atp e 18 del seeding, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-4 in due ore e 11 minuti.

Tennis - Jimmy Connors crede in Jannik Sinner e nella sua crescita nel ranking ATP

5 - 7, 6 - 2, 6 - 4 i parziali per l'ex campione delleFinals in due ore e 10' di gioco. Dopo un primo set raddrizzato nel finale con un parziale di quattro giochi a zero, Carlitos si è ...

ATP Shanghai, i risultati di oggi: Marozsan elimina Ruud, è nei quarti Sky Sport

Video Atp Shanghai, Jarry batte Schwartzman 6-3 5-7 6-3: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner si trova saldamente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l'azzurro vanta 1180 punti di margine sul quinto classificato, il russo And ...