Temptation Island 2023 | Daniele De Bosis | “Ecco come ho superato la rottura con Vittoria Egidi”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)De, ex concorrente dell’ultima edizione di, ha recentemente condiviso la sua esperienza di recupero dopo la separazione da. Nel reality show, la coppia aveva affrontato turbolenze emotive, ma alla fine, il confronto finale aveva segnato la fine della loro relazione. Da poco,ha rivelato di essersi finalmente liberato del peso della separazione., lo stato d’animo diha sottolineato che fino a poco tempo fa, aveva ammesso di non stare bene a causa dellae dei momenti di sconforto. Tuttavia, ha espresso la sua gioia per il suo stato attuale, evidenziando che sta guardando ...