Tecnostress per abuso WhatsApp | ' mai più di 10 chat | note vocali max 30 secondi'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott.(Adnkronos Salute) - Crescono e si moltiplicano lesul cellulare, da quelle di famiglia, a quelle di classe fino ai colleghi di lavoro e al tempo libero. Tanto che si fa fatica a stare dietro ai messaggi, agli audio e agli allegati che girano e 'impallano' il telefono. Difficile tenere il passo in tutti i gruppi e rispondere in tempo reale. "C'è una abitudine a usareche crea dipendenza, perché c'è bisogno di sentirsi in collegamento con gli altri e ognuno si crea unaper ogni cosa. E' chiaro che l'attenzione del nostro cervello non può reggere più di 10o gruppi, perché producono giornalmente dai 10 ai 30 messaggi e a fine giornata si arrivano a contare centinaia di comunicazioni. Si va in tilt. Per non parlare delle...