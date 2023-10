Taremi | interesse Inter non scuote la concentrazione dell’iraniano La sua volontà

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il punto su Mehdi, attaccante iraniano in scadenza di contratto con il Porto accostato all’e al Milan.– Secondo quanto riportato da A Bola, l’dell’e del Milan nonladi Mehdi. Infatti l’attaccante non ha intenzione di rompere il contratto che lo lega al Porto fino a giugno 2024. A quel punto il giocatore sarà libero di scegliere la sua destinazione con tranquillità decidendo così la migliore proposta e progetto. Anche la società lusitana pare poco propensa a lasciare andare l’iraniano già a gennaio. Fonte: ABola.pt-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...