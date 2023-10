Tabellone Wta Hong Kong 2023 | Azarenka guida il seeding | c’è Trevisan

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildel torneo Wta di, che si disputerà sul cemento asiatico dal 9 al 15 ottobre. Are ilè la bielorussa Victoria, c’è solo un’italiana presente ed è Martina(numero 6 del main draw), che proverà a farsi valere e che partirà al primo turno opposta alla spagnola Bucsa. Di seguito ecco allora ildel torneo in continuo aggiornamento. COPERTURA TV MONTEPREMIWTAPRIMO TURNO Fernandez b. (1)2-6 6-3 ritiro Andreeva b. Yastremska 6-4 6-3 (Q) Korneeva b. Savinykh 6-4 2-6 6-3 L.Fruhvirtova b. (7) Stearns 3-6 6-4 6-4 (4) Xin.Wang b. Avanesyan 6-2 4-1 ...

Tabellone Wta Zhengzhou 2023 : Bronzetto e Paolini al via - Gauff prima testa di serie

Tabellone Wta Seul 2023 : Pegula comanda il seeding - al via anche Ostapenko

Tabellone Wta Zhengzhou 2023 : Bronzetto e Paolini al via - Gauff prima testa di serie

Tabellone Wta Zhengzhou 2023 : Bronzetto e Paolini al via - Gauff prima testa di serie

... torneo250 che prenderà il via il 16 ottobre 2023. Gli organizzatori del torneo tunisino hanno assegnato una wild card alla campionessa statunitense sia per ildi singolare sia per ...

WTA Zhengzhou, il tabellone perde Gauff e Rybakina, le prime due teste di serie Ubitennis

Zhengzhou, cambia il tabellone: domani Paolini e Bronzetti live ... SuperTennis

Elisabetta Cocciaretto si è ritirata dal WTA di Zhengzhou prima del match contro Daria Kasatkina: svelato il motivo ...Già prima della giornata odierna, che ha visto debuttare il tabellone principale del WTA 500 di Zhengzhou, città da circa 10 milioni di abitanti a nord di Wuhan, il torneo aveva fatto parlare di sé. Q ...