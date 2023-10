Supercoppa | De Laurentiis potrebbe aver frainteso Commisso | la Fiorentina vuole giocare Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)italiana, lanon ha alcuna intenzione di seguire il Napoli nella protesta. ScriveFirenze: Tra Roccoe Aurelio Dec’è stima e spesso negli ultimi tempi hanno votato insieme su varie questioni nelle assemblee di Lega. Domenica sera, in occasione della sfida tra Napoli e, le due dirigenze in tribuna si sono scambiate saluti e qualche parola sullo stato attuale del calcio italiano. La dirigenza azzurrauna generale condivisione di linee guida da percorrere insieme, con una dichiarata volontà a non partecipare alla prossimaItaliana da parte dei viola. Così lunedì Deha tirato dritto davanti a ...