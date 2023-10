Subito patch di ottobre per i Samsung Galaxy S21 | primi riscontri oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ci sono le prime indicazioni che dobbiamo prendere in esame, per coloro che si ritrovano con unS21 e che, al contempo, sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo aggiornamento di. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi mesi, infatti, i top di gamma che hanno visto la luce quasi tre anni fa in questo specifico frangente potranno godere di una sorta di corsia preferenziale. Vediamo come stanno andando le cose in giro per il mondo11, in attesa deifeedback da parte di chi avrà modo di testare il nuovo upgrade.sul nuovo aggiornamento diperS21 da questo mercoledì Per farvela breve, siamo ancora distanti da One UI ...