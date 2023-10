Su di noi un crimine antisemita e terrorista | la voce del rabbino Joel Adler contro l' orrore di Hamas

... lo sforzo del lavoro degli uomini, la potenza della natura, ildi chi sapeva che non si ... oggi sappiamo tutto, basta aprire internet, ma quella storia parla di oggi, parla di". E allora ...

"Su di noi un crimine antisemita e terrorista": la voce del rabbino ... ilGiornale.it

Don Ciotti incontra gli studenti a Trani: «Il crimine è diventato normalizzato» La Gazzetta del Mezzogiorno

È stata una vera e propria tragedia e, me lo lasci dire, ciò che i miei fratelli hanno provato sulla loro pelle non è nient’altro che un crimine antisemita e terrorista”. Il rabbino si sforza di ...tagliando l’energia elettrica necessaria ad esempio per depurare l’acqua è un potenziale crimine di guerra, anche se ci vorranno anni per certificare le violazioni da entrambe le parti. Punire ...