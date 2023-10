Studenti inneggiano ad Hamas | Crepet | “Scenario imbarazzante | mi fa impressione che un ragazzo non sia a favore della libertà”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alcune scuole milanesi sono finite sotto i riflettori a seguito di manifestazioni pro-da parte degli. Lo psichiatra Paoloha espresso il suo disagio durante una puntata de L’Aria che tira su La 7, definendo la situazione come "", sottolineando l'ironia di giovani che non lottano per la, bensì manifestano adi. L'articolo .